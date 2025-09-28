Sorğu: Starmer Britaniya tarixində reytinqi ən aşağı olan Baş nazirdir
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin reytinqi rəy sorğuları tarixində rekord, ən aşağı səviyyəyə enib.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ipsos-un keçirdiyi sorğu nəticəsində məlum olub.
Sentyabrda sorğuda iştirak edən 1000 nəfərdən yalnız 13%-i Leyboristlər Partiyasının hazırkı liderinin fəaliyyətindən razı qaldığını bildirib. Eyni zamanda insanların 79%-i Starmerin performansından narazı olduğunu deyib. Bu, hazırkı baş nazirin reytinqinin mənfi 66 bala çatması deməkdir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Mühafizəkar Baş Nazir Rişi Sunakın əvvəlki minimumu 2024-cü ilin aprelində mənfi 59 bal idi.
İşçi Partiyasının reytinqləri də o qədər də yaxşı deyil. Bu gün parlament seçkiləri keçirilsəydi, cəmi 22% insan onlara dəstək olardı. Naycel Farajın sağçı populist Böyük Britaniyada Reformlar Partiyası 34% səslə liderlik edir.
Sorğu Leyboristlər Partiyasının Liverpulda dörd günlük qurultayının açıldığı gün açıqlanıb. Təşkilatın lideri, Baş nazir Kir Starmer "The Sunday Times"a islahatçıları tənqid edərək, vəziyyəti düzəldə biləcəyinə əminliyini ifadə edib.