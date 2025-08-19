Haqqımızda

KİV: Kiyev Moskvadan müharibəyə görə tam təzminat tələb edir

KİV: Kiyev Moskvadan müharibəyə görə tam təzminat tələb edir Rəsmi Kiyev müharibə zamanı dəymiş ziyana görə Moskvadan tam təzminat tələb etməkdə israrlıdır.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 04:10
KİV: Kiyev Moskvadan müharibəyə görə tam təzminat tələb edir

Rəsmi Kiyev müharibə zamanı dəymiş ziyana görə Moskvadan tam təzminat tələb etməkdə israrlıdır.

"Report"un "Financial Times"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ABŞ-nin Ağ Evdə təqdim etdiyi, Ukraynanın təkliflərinin olduğu sənəddə vurğulanıb.

Məlumata görə, kompensasiya 300 milyard dollar həcmində Rusiyanın Qərb ölkələrində dondurulmuş suveren aktivləri hesabına ödənilə bilər.

“Sanksiyaların istənilən yumşaldılması yalnız Rusiya gələcək sülh sazişinə əməl edəcəyi və ədalətli oynadığı halda təmin edilməlidir”, - sənəddə bildirilir.

Ukrayna həmçinin hesab edir ki, Rusiyanın uzunmüddətli sülh sazişi üzrə növbəti danışıqlardan əvvəl ərazi məsələlərini həll etmək cəhdi yerində bitmiş nəticə yaradacaq və Kiyevin gələcək təhlükəsizliyini təminatı üçün heç nə etməyəcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: Киев требует от Москвы полной компенсации ущерба, причиненного во время войны

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi