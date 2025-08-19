KİV: Kiyev Moskvadan müharibəyə görə tam təzminat tələb edir

Rəsmi Kiyev müharibə zamanı dəymiş ziyana görə Moskvadan tam təzminat tələb etməkdə israrlıdır.
"Report"un "Financial Times"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ABŞ-nin Ağ Evdə təqdim etdiyi, Ukraynanın təkliflərinin olduğu sənəddə vurğulanıb.
Məlumata görə, kompensasiya 300 milyard dollar həcmində Rusiyanın Qərb ölkələrində dondurulmuş suveren aktivləri hesabına ödənilə bilər.
“Sanksiyaların istənilən yumşaldılması yalnız Rusiya gələcək sülh sazişinə əməl edəcəyi və ədalətli oynadığı halda təmin edilməlidir”, - sənəddə bildirilir.
Ukrayna həmçinin hesab edir ki, Rusiyanın uzunmüddətli sülh sazişi üzrə növbəti danışıqlardan əvvəl ərazi məsələlərini həll etmək cəhdi yerində bitmiş nəticə yaradacaq və Kiyevin gələcək təhlükəsizliyini təminatı üçün heç nə etməyəcək.