KİV: Britaniya 200 milyon dollara sualtı mina aşkarlayan dronlar alacaq
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 05:50
Böyük Britaniya sualtı mina aşkarlayan dronların alınmasına 150 milyon funt sterlinq (200 milyon ABŞ dolları) xərcləyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" məlumat yayıb.
Qəzetin yazdığına görə, müasir dəniz pilotsuz uçan aparatlarından Qara dənizdə minaların təmizlənməsi, həmçinin kabel və boru kəmərləri kimi mühüm sualtı obyektlərin mühafizəsi üçün istifadə oluna bilər.
Nəşrin istinad etdiyi Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi müqaviləyə əsasən, ilkin mərhələdə 24 sualtı pilotsuz uçan aparatın alınması planlaşdırılır.
Onların spesifikasiyası dəqiqləşdirilməyib, lakin hər bir cihazın təxminən 6 milyon funt sterlinqə (8 milyon dollardan çox) başa gələcəyi qənaətinə gəlmək olar.
