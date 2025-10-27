İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    KİV: Britaniya 200 milyon dollara sualtı mina aşkarlayan dronlar alacaq

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 05:50
    KİV: Britaniya 200 milyon dollara sualtı mina aşkarlayan dronlar alacaq

    Böyük Britaniya sualtı mina aşkarlayan dronların alınmasına 150 milyon funt sterlinq (200 milyon ABŞ dolları) xərcləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" məlumat yayıb.

    Qəzetin yazdığına görə, müasir dəniz pilotsuz uçan aparatlarından Qara dənizdə minaların təmizlənməsi, həmçinin kabel və boru kəmərləri kimi mühüm sualtı obyektlərin mühafizəsi üçün istifadə oluna bilər.

    Nəşrin istinad etdiyi Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi müqaviləyə əsasən, ilkin mərhələdə 24 sualtı pilotsuz uçan aparatın alınması planlaşdırılır.

    Onların spesifikasiyası dəqiqləşdirilməyib, lakin hər bir cihazın təxminən 6 milyon funt sterlinqə (8 milyon dollardan çox) başa gələcəyi qənaətinə gəlmək olar.

    Dron Böyük Britaniya
    СМИ: Британия закупит подводные дроны на $200 млн

    Son xəbərlər

    05:50

    KİV: Britaniya 200 milyon dollara sualtı mina aşkarlayan dronlar alacaq

    Digər ölkələr
    05:18

    Kamçatkada vulkan 2,5 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb

    Digər ölkələr
    04:34

    Cənubi Çin dənizində ABŞ-yə məxsus döyüş təyyarəsi və helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    04:13

    "The Times": Britaniya kəşfiyyat orqanları koordinasiya ilə bağlı çətinliklər yaşayır

    Digər ölkələr
    03:39

    ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcək

    Digər ölkələr
    03:12

    "Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Formula 1
    02:42

    Litva Belarusla bütün keçid məntəqələrini bağlayıb

    Digər ölkələr
    02:18

    Vilnüs hava limanı yenidən uçuşlara bağlanıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Kamerunda müxalifətin etiraz aksiyasında 4 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti