Kats SEPAH-ın kəşfiyyat rəhbərinin öldürüldüyünü təsdiqləyib
- 06 aprel, 2026
- 13:09
İsrail İranın enerji infrastrukturuna və neft-kimya sənayesinə böyük ziyan vurub.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bəyan edib.
O, həmçinin qeyd edib ki, İsrail Müdafiə Ordusu İranın döyüş qabiliyyətini zəiflətmək üçün onun strateji infrastrukturuna zərbələr endirməyə davam edəcək.
Kats, həmçinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) kəşfiyyat təşkilatının rəhbəri Məcid Xadəminin öldürüldüyünü təsdiqləyib.
"Mən bu gecə Tehranda əməliyyatın keçirilməsini təsdiq etdim: SEPAH-ın kəşfiyyat təşkilatının rəhbəri, bu müharibənin başlanmasının birbaşa günahkarlarından biri və təşkilatın üç yüksək vəzifəli rəhbərindən biri olan Məcid Xadəmi öldürülüb", - o bildirib.
Son xəbərlər
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04
Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıbRegion
19:58
Video