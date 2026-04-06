    Kats SEPAH-ın kəşfiyyat rəhbərinin öldürüldüyünü təsdiqləyib

    İsrail İranın enerji infrastrukturuna və neft-kimya sənayesinə böyük ziyan vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bəyan edib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, İsrail Müdafiə Ordusu İranın döyüş qabiliyyətini zəiflətmək üçün onun strateji infrastrukturuna zərbələr endirməyə davam edəcək.

    Kats, həmçinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) kəşfiyyat təşkilatının rəhbəri Məcid Xadəminin öldürüldüyünü təsdiqləyib.

    "Mən bu gecə Tehranda əməliyyatın keçirilməsini təsdiq etdim: SEPAH-ın kəşfiyyat təşkilatının rəhbəri, bu müharibənin başlanmasının birbaşa günahkarlarından biri və təşkilatın üç yüksək vəzifəli rəhbərindən biri olan Məcid Xadəmi öldürülüb", - o bildirib.

