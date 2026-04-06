Кац подтвердил ликвидацию главы разведки КСИР и анонсировал новые удары по Ирану
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 12:55
Израиль нанес тяжелый урон энергетической инфраструктуре и нефтехимической промышленности Ирана.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Кац также отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по стратегической инфраструктуре Ирана для ослабления боеспособности страны.
Он также подтвердил ликвидацию главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджида Хадами.
"Я одобрил проведение операции по ликвидации в Тегеране этой ночью: был убит Маджид Хадами, глава разведывательной организации КСИР, один из прямых виновников начала этой войны и один из трех высокопоставленных руководителей организации", - сказал он.
