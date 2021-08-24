Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

Kanada öz ordusunu Əfqanıstanda saxlamaq istəyir

Kanada öz ordusunu Əfqanıstanda saxlamaq istəyir Kanada G7 tərəfdaşlarına avqustun 31-dən sonra Əfqanıstandakı qoşunlarını saxlamağa hazır olduğunu açıqlayıb.
Digər ölkələr
24 Avqust , 2021 22:10
Kanada öz ordusunu Əfqanıstanda saxlamaq istəyir

Kanada G7 tərəfdaşlarına avqustun 31-dən sonra Əfqanıstandakı qoşunlarını saxlamağa hazır olduğunu açıqlayıb.

"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Kanadanın Baş naziri Castin Trüdo deyib.

"Kanada müəyyən edilmiş son tarixdən - 31 avqustdan sonra da qoşunlarını Əfqanıstanda saxlamağa hazırdır", - Trüdo bildirib.

Xatırladaq ki, avqustun 23-də “Taliban” qruplaşması ABŞ qoşunlarının ölkəni tərk etməsi üçün son tarixi açıqlayıb.

“31 avqust ABŞ-ın Əfqanıstandan çıxması üçün son tarixdir”, - qeyd edilib.

Bizim Twitter səhifəmizə abunə olun
Rus versiyası Канада заявила о готовности оставить войска в Афганистане

Ən vacib xəbərlər

MN: Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub
MN: "Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"
24 Avqust , 2021 17:06
BMT rəsmisi: Minaların təmizlənməsi işində Azərbaycan mütəxəssislərinə dəstəyi davam etdirəcəyik
BMT rəsmisi: "Minaların təmizlənməsi işində Azərbaycan mütəxəssislərinə dəstəyi davam etdirəcəyik"
24 Avqust , 2021 15:18
BMT COVID-19-a qarşı mübarizədə Azərbaycan Prezidentinin və dövlətinin səylərini alqışlayıb
BMT COVID-19-a qarşı mübarizədə Azərbaycan Prezidentinin və dövlətinin səylərini alqışlayıb
24 Avqust , 2021 15:10
Azərbaycan Prezidenti BMT-nin yeni rezident əlaqələndiricisini qəbul edib
Azərbaycan Prezidenti BMT-nin yeni rezident əlaqələndiricisini qəbul edib
24 Avqust , 2021 15:02
Prezident İlham Əliyev Belçikanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Prezident İlham Əliyev Belçikanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
24 Avqust , 2021 15:01
Azərbaycanın ABŞ-dakı yeni səfiri bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb
FotoAzərbaycanın ABŞ-dakı yeni səfiri bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb
24 Avqust , 2021 06:16
Ömər Çelik: “Türkiyə qaçqın düşərgəsi deyil”
Ömər Çelik: “Türkiyə qaçqın düşərgəsi deyil”
23 Avqust , 2021 21:28
Bakıda 4 tibb müəssisəsində saxta COVID-19 pasportu satılması aşkarlanıb
Bakıda 4 tibb müəssisəsində saxta COVID-19 pasportu satılması aşkarlanıb
23 Avqust , 2021 11:14
Kabildəki Azərbaycan sülhməramlıları: “Hər şey yaxşıdır
Kabildəki Azərbaycan sülhməramlıları: “Hər şey yaxşıdır"
22 Avqust , 2021 12:41
Azərbaycan hərbçiləri təlimdə iştirak etmək üçün Türkiyəyə gedib
FotoAzərbaycan hərbçiləri təlimdə iştirak etmək üçün Türkiyəyə gedib
21 Avqust , 2021 18:55

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi