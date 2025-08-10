Kallas Rusiya-ABŞ sammiti fonunda Aİ-nin XİN başçılarını görüşə çağırır

Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Brüssel və Kiyevin maraqlarının nəzərə alınmasını tələb etmək üçün avqustun 11-də Ukrayna ilə bağlı Rusiya-ABŞ sammitini müzakirə etmək üçün Aİ-nin xarici işlər nazirlərinin iclasını çağırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, "Reuters"ə bildirib.
"ABŞ və Rusiya arasında istənilən razılaşma Aİ və Ukraynanı əhatə etməlidir", - Kallas deyib. O, bununla əlaqədar olaraq bazar ertəsi Aİ ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin təcili iclasını çağırdığını söyləyib.
Bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp avqustun 15-də Alyaskada Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşməyi planlaşdırdığını bildirib.