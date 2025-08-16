Haqqımızda

Kallas: Reallıq budur ki, Rusiyanın müharibəni tezliklə bitirmək niyyəti yoxdur

Kallas: Reallıq budur ki, Rusiyanın müharibəni tezliklə bitirmək niyyəti yoxdur Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Rusiyanın müharibəni tezliklə bitirmək niyyətində olmadığını bildirib.
16 avqust 2025 22:45
Kaya Kallas

Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Rusiyanın müharibəni tezliklə bitirmək niyyətində olmadığını bildirib.

"Report"un xəbərinə görə, Kallas Rusiya və ABŞ liderlərinin Alyaskada keçirilən görüşünün yekunlarına dair qənaətlərini “X” sosial şəbəkəsində paylaşıb.

"Prezident Trampın sülh razılaşmasına nail olmaq əzmi son dərəcə vacibdir. Aİ və bizim avropalı tərəfdaşlarımız Alyaskadakı görüşdən əvvəl ABŞ Prezidenti ilə koordinasiya üzərində işləyirdilər. Bununla belə, sərt reallıq ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bu müharibəni tezliklə bitirmək niyyəti yoxdur", - o yazıb.

Onun sözlərinə görə, Rusiya lideri Vladimir Putin danışıqları uzatmaqda davam edir və bundan qurtulacağına ümid edir: “O, qətlləri dayandırmaq üçün heç bir öhdəlik götürmədən Ankoricdən ayrılıb”.

Kallas həmçinin qeyd edib ki, ABŞ Rusiyanı ciddi danışıqlara məcbur etmək gücünə malikdir və Aİ Rusiyanın hərəkətlərinin uğur qazanmaması və istənilən sülhün davamlı olması üçün Ukrayna və ABŞ ilə əməkdaşlıq edəcək.

