İtaliya İsrailin Qəzzanı işğalı və qəsəbələr salmaq qərarını pisləyib

İtaliya İsrailin Qəzzanı işğalı və qəsəbələr salmaq qərarını pisləyib İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni deyib ki, İsrail hökumətinin Qəzza zolağının işğalını davam etdirmək qərarı humanitar vəziyyətin pisləşməsinə və hərbi eskalasiyanın daha da artmasına gətirib çıxarır.
22 avqust 2025 00:07
İtaliya İsrailin Qəzzanı işğalı və qəsəbələr salmaq qərarını pisləyib

İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni deyib ki, İsrail hökumətinin Qəzza zolağının işğalını davam etdirmək qərarı humanitar vəziyyətin pisləşməsinə və hərbi eskalasiyanın daha da artmasına gətirib çıxarır.

Bu barədə "Report" İtaliya mətbuatına istinadən xəbər verir.

"İtaliya Qəzza zolağında və İordan çayının qərb sahilindəki vəziyyətlə bağlı İsrail hökumətinin qəbul etdiyi qərarlarla bağlı son hadisələri dərin narahatlıqla izləyir, sülhə, təhlükəsizliyə və beynəlxalq hüquqa hörmətə sadiqliyini qətiyyətlə təsdiqləyir. HƏMAS-ın 7 oktyabr 2023-cü il tarixində qeyri-insani terror hücumuna cavab olaraq Qəzzanın işğalını davam etdirmək qərarı, onsuz da ağır olan humanitar vəziyyəti daha da pisləşdirəcək hərbi eskalasiya yaradır.

İtaliya İsrailin İordan çayının qərb sahilində yeni yaşayış məntəqələrinin inşasına icazə vermək qərarını da pisləyir. Bu, beynəlxalq hüququ pozur və iki dövlətin yaradılması əsasında münaqişənin həllini əbədi təhlükə altına almaq riski daşıyır", - bəyanatda deyilir.

