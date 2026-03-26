    İsrail qoşunları Livanda səkkiz yaşayış məntəqəsini ələ keçirib.

    İsrail qoşunları Livanda səkkiz yaşayış məntəqəsini ələ keçirib.

    İsrail mexanikləşdirilmiş bölmələri Livana təxminən 5 kilometr irəliləyərək cənubdakı səkkiz yaşayış məntəqəsini üzərində nəzarəti ələ keçirib.

    "Report"un "Asharq al-Awsat"a istinadən verdiyi məlumata görə, cəbhənin mərkəzi sektorunda İsrail qüvvələri Ət-Tayba şəhərindən Deyr-Siryan bölgəsinə doğru irəliləyir və Litani çayının sahillərinə çatmağı hədəfləyir.

    Qəzetin məlumatına görə, bu istiqamətdə irəliləyişlər Vadi əl-Hujair dərəsinə zərbələr endirmək və şiə Hizbullah hərəkatına təchizat xətlərinin kəsilməsi üçün yol aça bilər.

    Nəşrin qeyd etdiyinə görə, şərq sektorunda İsrail qüvvələri Litanidən cənubda ən böyük şəhər hesab edilən Bint-Cbeyl şəhərini mühasirəyə almağa hazırlaşır. Hücum İsrailin nəzarəti altına keçən Marun ər-Ras və Yaroundan həyata keçirilir. Şimaldan isə kalon Aytarundan Bint-Cbelya yaxınlığında yerləşən Aynata istiqamətində irəliləyir.

    Həmçinin bildirilib ki, Bint-Cbeylin qərbində İsrail qüvvələri Aita əl-Şəb, Dibl, Ramiya və Əl-Kovzəx kəndlərini ələ keçirib. Beyt-Lif şəhərinin kənarında döyüşlər davam edir.

    Bundan əlavə, qoşunlar Əl-Xiyam şəhərinin şimal hissəsinin təmizlənməsini başa çatdırırlar.

    Vurğulanıb ki, burada üç həftəlik döyüşlərdən sonra müqavimət mərkəzləri qalır. Qəzet qeyd edir ki, Əl-Xiyam Hizbullah bölmələri tərəfindən Arqubdan Qərbi Bekaa bölgəsinə keçidi idarə etmək üçün qala kimi istifadə olunurdu.

    Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

