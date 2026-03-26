Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

Израильские механизированные подразделения продвинулись примерно на 5 км вглубь территории Ливана и установили контроль над восемью населенными пунктами на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на Asharq al-Awsat, на центральном участке фронта израильские силы движутся от города Эт-Тейбе в сторону района Дейр-Сирьян с целью выхода к берегу реки Литани.

По данным издания, продвижение на этом направлении может открыть возможность для ударов по ущелью Вади-эль-Худжейр и перерезания линий снабжения шиитского движения "Хезболлах".

На восточном направлении, как отмечает газета, израильские военные готовятся к осаде города Бинт-Джбейль, который считается крупнейшим населенным пунктом к югу от Литани. Наступление ведется со стороны Марун-эр-Рас и Яруна, перешедших под контроль израильской армии. С севера колонна продвигается из Айтаруна в сторону Айнаты, расположенной вблизи Бинт-Джбейля.

Сообщается также, что к западу от Бинт-Джбейля израильские силы заняли поселки Аита-эш-Шааб, Дибль, Рамия и Эль-Коузах. Бои продолжаются на окраинах города Бейт-Лиф.

Кроме того, войска завершают зачистку в северной части города Эль-Хиям, где после трех недель боев, по информации газеты, сохраняются отдельные очаги сопротивления. Издание указывает, что Эль-Хиям использовался отрядами "Хезболлах" как опорный пункт для контроля прохода из Аркуба в регион Западное Бекаа.

Во второй половине дня в среду окрестности Бинт-Джбейля, Марун-эр-Раса и Яруна подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам. Одновременно авиация нанесла удары по Араб-Салиму, Бургулии, Джвайе, Кфаре, Ханину, Харису и Эд-Дувейре.

Согласно данным Минздрава Ливана, в результате ударов погибли как минимум пять человек, еще девять получили ранения.