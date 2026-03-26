    Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 04:51
    Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

    Израильские механизированные подразделения продвинулись примерно на 5 км вглубь территории Ливана и установили контроль над восемью населенными пунктами на юге страны.

    Как передает Report со ссылкой на Asharq al-Awsat, на центральном участке фронта израильские силы движутся от города Эт-Тейбе в сторону района Дейр-Сирьян с целью выхода к берегу реки Литани.

    По данным издания, продвижение на этом направлении может открыть возможность для ударов по ущелью Вади-эль-Худжейр и перерезания линий снабжения шиитского движения "Хезболлах".

    На восточном направлении, как отмечает газета, израильские военные готовятся к осаде города Бинт-Джбейль, который считается крупнейшим населенным пунктом к югу от Литани. Наступление ведется со стороны Марун-эр-Рас и Яруна, перешедших под контроль израильской армии. С севера колонна продвигается из Айтаруна в сторону Айнаты, расположенной вблизи Бинт-Джбейля.

    Сообщается также, что к западу от Бинт-Джбейля израильские силы заняли поселки Аита-эш-Шааб, Дибль, Рамия и Эль-Коузах. Бои продолжаются на окраинах города Бейт-Лиф.

    Кроме того, войска завершают зачистку в северной части города Эль-Хиям, где после трех недель боев, по информации газеты, сохраняются отдельные очаги сопротивления. Издание указывает, что Эль-Хиям использовался отрядами "Хезболлах" как опорный пункт для контроля прохода из Аркуба в регион Западное Бекаа.

    Во второй половине дня в среду окрестности Бинт-Джбейля, Марун-эр-Раса и Яруна подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам. Одновременно авиация нанесла удары по Араб-Салиму, Бургулии, Джвайе, Кфаре, Ханину, Харису и Эд-Дувейре.

    Согласно данным Минздрава Ливана, в результате ударов погибли как минимум пять человек, еще девять получили ранения.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары Израиля по Ливану
    Последние новости

    05:05

    Bloomberg: США готовятся к сценарию роста цен на нефть до 200 долларов

    Энергетика
    04:51

    Израильские войска заняли восемь населенных пунктов на юге Ливана

    Другие страны
    04:19

    FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

    Другие страны
    03:53

    Великобритания разрешила военным подняться на борт танкеров российского "теневого флота"

    Другие страны
    03:23

    Торговое соглашение ЕС с Австралией вызвало критику во Франции

    Другие страны
    02:49

    Вучич заявил, что достигнутая с Азербайджаном договорённость по газу имеет важное значение для Сербии

    Другие страны
    02:17

    Ущерб от стихийных бедствий во Франции в 2025 году оценили в €5,2 млрд

    Другие страны
    01:56

    МВФ просчитывает риски войны с Ираном

    Другие страны
    01:32

    Израиль и США нанесли удар по пригороду Шираза

    В регионе
    Лента новостей