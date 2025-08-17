Haqqımızda

İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri ABŞ-də saxlanılıb

İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri ABŞ-də saxlanılıb Amerika hakimiyyəti İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri Artem Tomu saxlayıb.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 09:23
İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri ABŞ-də saxlanılıb

Amerika hakimiyyəti İsrail hökumətinin kiber bölməsinin rəhbəri Artem Tomu saxlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Guardian” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, İsrail hökumətinin kibertəhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı internet üzərindən uşaqları cinsi istismara cəlb etməyə çalışan istifadəçilərlə bağlı gizli araşdırma aparan Las-Veqas polisi tərəfindən həbs edilib.

O, İsraili təmsil etdiyi kibertəhlükəsizlik konfransında saxlanılıb.

Tezliklə məlum olub ki, Tom, İsrailin kiber bölməsinin baş direktoru vəzifəsini tutur və əvvəllər ölkənin baş naziri Binyamin Netanyahunun ofisində çalışıb.

Eyni zamanda, İsrailin Baş nazirin ofisi Tomun yalnız tələb olunan vizaya malik olmadığı üçün deportasiya edildiyini iddia edərək, onun saxlandığını qəti şəkildə rədd edib: “Diplomatik vizası olmayan işçi həbs olunmayıb və planlaşdırıldığı kimi İsrailə qaytarılıb”.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Глава киберподразделения Израиля был задержан в США

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi