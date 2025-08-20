İŞİD-in liderlərindən biri beynəlxalq koalisiyanın əməliyyatı zamanı öldürülüb

İŞİD terror qruplaşmasının liderlərindən biri, Suriyada təşkilatla əlaqəli qruplara rəhbərlik edən Salah Numan beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin ölkənin şimal-qərbində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində öldürülüb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Al-Ikhbaria” telekanalına Suriya təhlükəsizlik xidmətindəki mənbə bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Əli" ləqəbi ilə tanınan İraq vətəndaşı Salah Numan İdlib vilayətinin şimalındakı Atma kəndində gizlənib. Koalisiya qüvvələri evə hava zərbəsi endirib və binanı mühasirəyə alıb. Ekstremist qaçmağa çalışsa da, yerindəcə güllələnib.
Əməliyyatda Suriya və İraqdan olan təhlükəsizlik qüvvələrinin iştirak etdiyi vurğulanır.