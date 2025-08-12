İraq və Suriya Kərkük-Bəniyas neft kəmərinin bərpasını müzakirə ediblər

İraqın neft naziri Hayyan Əbdülqani və Suriyanın energetika naziri Məhəmməd Əl-Bəşir Kərkük-Bəniyas neft kəmərinin bərpası ilə bağlı danışıqlar aparıb.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraqın Neft Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, bu kəmər İraqa Aralıq dənizi vasitəsilə neft tədarükünü bərpa etməyə və satış bazarlarını genişləndirməyə imkan verəcək.
Əbdülqani hasilatın artması fonunda ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsi planlarını qeyd edib və keçmişdə onilliklər ərzində fəaliyyət göstərən İraq-Suriya neft kəmərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. İndi onun yenidən qurulması və ya tam bərpası lazımdır.
Nazir həmçinin bildirib ki, İraq təkcə Suriya vasitəsilə ixracı bərpa etmək deyil, həm də cənub limanlarından tədarükləri artırmaq, Kərkük-Ceyhan neft kəmərini bərpa etmək niyyətindədir, həmçinin Kərkük-Bəniyas sisteminin davamı olan Livan neft kəməri ilə Tripoli limanına nəqli nəzərdən keçirir.
850 km-lik Kərkük-Bəniyas neft kəməri 1950-ci illərin əvvəllərində tikilib. Fikir ayrılıqları səbəbindən onun fəaliyyəti dayandırılıb və 2003-cü ildə ABŞ-nin İraqa müdaxiləsi zamanı infrastruktura ciddi ziyan dəyib.