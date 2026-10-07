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    İraq milli valyutasını ABŞ dollarına nisbətdə 13 % devalvasiya edib

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:30
    İraq milli valyutasını ABŞ dollarına nisbətdə 13 % devalvasiya edib

    Hörmüz boğazı vasitəsilə həyata keçirilən tədarüklərin bloklanması səbəbindən neft ixracının azalmasının yaratdığı iqtisadi çətinliklər fonunda İraq milli valyutasını ABŞ dollarına nisbətdə 13 % devalvasiya edib.

    Bu barədə "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir.

    İraq Maliyyə Nazirliyi bildirib ki, ölkənin Mərkəzi Bankı əhaliyə dolların satış məzənnəsini əvvəlki 1 320 dinara qarşı 1 520 dinar səviyyəsində müəyyən edib.

    Qeyd edilib ki, bu, Yaxın Şərqdə eskalasiyanın başlamasından bəri Fars körfəzi ölkəsi tərəfindən milli valyutanın devalvasiyası ilə bağlı ilk haldır. Region ölkələrinin əksəriyyəti öz valyutalarını dollara bağlayır.

    İraq iqtisadiyyatı dünyada neft sektorundan ən çox asılı olan iqtisadiyyatlardan biridir. İran İraqın və digər Fars körfəzi ölkələrinin neft ixracının əsas axınının keçdiyi Hörmüz boğazındakı gəmilərə hücum etməyə başladıqdan sonra, ölkə böhranla üzləşib.

    Valyuta məzənnələri Yaxın Şərqdə eskalasiya Fars körfəzi İraq Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13%
    Iraq devalues currency as Hormuz disruption hits oil exports
    MiniBoss
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