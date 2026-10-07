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    Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13%

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 15:06
    Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13%

    Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13% на фоне экономических трудностей, вызванных сокращением экспорта нефти в результате блокировки поставок через Ормузский пролив.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    Министерство финансов Ирака сообщило что, Центральный банк Ирака установил курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров против 1320 динаров ранее.

    Агентство отмечает, что это первый случай девальвации нацвалюты страной Персидского залива с начала эскалации на Ближнем Востоке. Большинство стран региона привязывают свои валюты к доллару.

    Экономика Ирака является одной из наиболее зависимых от нефтяного сектора в мире. Она столкнулась с кризисом после того, как Иран начал атаковать суда в Ормузском проливе, через который проходит основной поток нефтяного экспорта Ирака и других стран Персидского залива.

    девальвация Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Ирак
    İraq milli valyutasını ABŞ dollarına nisbətdə 13 % devalvasiya edib
    Iraq devalues currency as Hormuz disruption hits oil exports
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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