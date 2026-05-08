İran və Pakistanın bir qrup dənizçisi Sinqapur sahillərində qalıb
- 08 may, 2026
- 08:56
Pakistanın xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar sinqapurlu həmkarı Vivian Balakrişnanla telefonla danışıb və Pakistan ilə İran vətəndaşlarının qaytarılması istiqamətində kömək istəyib.
"Report" xəbər verir ki, İshaq Dar bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Sinqapur sularının yaxınlığında olan gəmilərdəki 11 Pakistan və 20 İran dənizçisinin rifahının təmin olunması və vətənə qaytarılmasının asanlaşdırılması üçün dəstək xahiş etdim", - o bildirib.
İshaq Dar bu mövzuda iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə də telefonla danışıb: "İran vətəndaşlarının Pakistan vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə qaytarılmasını asanlaşdırmağa hazır olduğumuzu diqqətə çatdırdım".
Spoke with Singaporean Foreign Minister H. E. Vivian Balakrishnan @VivianBala and requested Singapore’s support in facilitating the welfare and repatriation of 11 Pakistani and 20 Iranian seafarers, aboard vessels seized by U.S. authorities and currently near Singaporean waters.…— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 8, 2026