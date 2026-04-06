İran BƏƏ-də telekommunikasiya şirkətinin binasına PUA ilə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 06 aprel, 2026
- 09:43
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) telekommunikasiya şirkəti olan "Emirates Integrated Telecommunications Company"nin Əl-Fuceyra əmirliyindəki binası İran pilotsuz uçuş aparatının (PUA) zərbəsinə məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS WAM agentliyinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, hakimiyyət orqanları insidentin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə məşğuldur. Zərər çəkənlər barədə məlumat yoxdur.
