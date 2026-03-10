İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Heqset: ABŞ İran üzərində tam və qəti qələbəyə qədər geri çəkilməyəcək

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 16:27
    Heqset: ABŞ İran üzərində tam və qəti qələbəyə qədər geri çəkilməyəcək

    Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset bildirib ki, ABŞ İran tam və qəti şəkildə məğlub edilənə qədər İsraillə birgə İrana qarşı həyata keçirilən əməliyyatı başa çatdırmaq niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Den Keynlə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "ABŞ düşmən tam və qəti şəkildə məğlub edilənə qədər geri çəkilməyəcək. Lakin biz öz qrafikimizə və öz seçimimizə uyğun hərəkət edəcəyik", - o deyib.

    Bununla yanaşı, Heqset əməliyyatın hansı mərhələdə olduğunu dəqiqləşdirməyib, yalnız ABŞ qoşunlarının tapşırıqları dəqiqliklə yerinə yetirdiyini qeyd edib.

    "Biz üstün və zəifləməyən diqqətimizi məqsədlərimizə yönəltdiyimiz üçün qalib gəlirik. Bu məqsədlər burada "Epik qəzəb" ("Epic Fury") əməliyyatı ilə bağlı ilk brifinqimi keçirdiyim gündə olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır", - Heqset qeyd edib.

    Xatırladaq ki, bir gün əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatda qarşıya qoyulan hədəflərə demək olar ki, nail olduğunu bildirmişdi və hərbi əməliyyatların tezliklə başa çatacağını vəd etmişdi.

    Pit Heqset ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Хегсет: США не отступят до полной и окончательной победы над Ираном
    Pete Hegseth: US will continue operation against Iran until its defeat

    Son xəbərlər

    17:29

    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:24

    Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    17:19

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilib

    Sağlamlıq
    17:16
    Foto

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:12

    Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"

    Fərdi
    17:12
    Foto

    Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilib

    Media
    17:10

    Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilir

    Region
    17:02

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    17:02

    Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti