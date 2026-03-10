Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Хегсет: США не отступят до полной и окончательной победы над Ираном

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 16:16
    Хегсет: США не отступят до полной и окончательной победы над Ираном

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не намерены завершать совместную с Израилем операцию против Ирана пока Иран "не будет полностью и окончательно побежден".

    Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

    "США не отступят, пока противник не будет полностью и окончательно побежден. Но мы будем действовать по нашему собственному графику и по нашему выбору", - заявил он.

    При этом Хегсет не уточнил, на каком этапе находится операция, отметив лишь, что американские войска "выполняют задачи с беспощадной точностью".

    "Мы побеждаем благодаря подавляющей и неослабевающей сосредоточенности на наших целях, которые остаются теми же, что и в день моего первого брифинга здесь по операции "Эпическая ярость" (Epic Fury)", - сказал Хегсет.

    Глава оборонного ведомства США также добавил, что сегодняшний день станет самым интенсивным по числу ударов по территории Ирана.

    "Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего ударов. Разведданные более точные и лучше, чем когда-либо", - отметил шеф Пентагона.

    По его словам, за последние 24 часа Иран запустил наименьшее количество ракет с начала войны. "Иран остался один и терпит сокрушительное поражение", - сказал он.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "практически достигли" поставленных целей в операции против Ирана, и обещал скорое завершение военных действий.

