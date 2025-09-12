HƏMAS Qəzza liderinin sağ olduğunu bəyan edib

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    HƏMAS-ın Dohadakı iqamətgahı İsrail tərəfindən bombalanan zaman qrupun Qəzzadakı lideri Xəlil əl-Heyan sağ qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu iddia ilə HƏMAS hərəkatının müvafiq bəyanatında bildirilib. 

    "HƏMAS-ın Qəzzadakı lideri Xəlil əl-Heyan Dohada mərhum oğlu Humamın məzarını sıx təhlükəsizlik şəraitində ziyarət edib", - məlumatda qeyd olunub. 

