HƏMAS Qəzza liderinin sağ olduğunu bəyan edib
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 21:38
HƏMAS-ın Dohadakı iqamətgahı İsrail tərəfindən bombalanan zaman qrupun Qəzzadakı lideri Xəlil əl-Heyan sağ qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu iddia ilə HƏMAS hərəkatının müvafiq bəyanatında bildirilib.
"HƏMAS-ın Qəzzadakı lideri Xəlil əl-Heyan Dohada mərhum oğlu Humamın məzarını sıx təhlükəsizlik şəraitində ziyarət edib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
21:51
"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə edibFutbol
21:38
HƏMAS Qəzza liderinin sağ olduğunu bəyan edibDigər ölkələr
21:30
ABŞ G7-yə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadirə etmək üçün mexanizm yaratmağı təklif edəcəkDigər ölkələr
21:20
Gənclər şəhərciyində yerləşən mənzillərin birində yanğın başlayıbHadisə
21:11
İsrail BMT Baş Assambleyasının Fələstin məsələsinə dair qətnaməsini rədd edibDigər ölkələr
21:01
Elbrus dağında kanat qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıbDigər ölkələr
20:57
Zelenski Britaniyanın yeni XİN başçısı ilə görüşübDigər ölkələr
20:47
Aİ Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələrinin İrəvanda keçirilən görüşünün nəticələrini alqışlayırRegion
20:46