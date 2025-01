ABŞ-nin Havay ştatında fişəng hadisəsi nəticəsində azı iki nəfər ölüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Hawaii News Now” portalı məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, olayda 22 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə Yeni il gecəsi Honoluluda baş verib, təcili yardım xidmətləri zərərçəkənlərə yardım göstərir.