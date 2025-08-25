Hamburq limanı ərazisində güclü yanğın baş verib

Haqqımızda

Digər ölkələr
25 avqust 2025 22:27
Almaniyanın ən böyük limanı olan Hamburq limanı yaxınlığındakı anbarda güclü yanğın baş verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti məlumat yayıb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, Feddel rayonundakı fövqəladə vəziyyət zonasında partlayış səsləri eşidilib. Yanğın barədə ilk məlumat 15:31 (Bakı vaxtı ilə 17:31) radələrində daxil olub. Yanğın əvvəlcə avtomobili əhatə edib, sonra qaz balonlarına keçib və partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində xəsarət alanlar var.

Hazırda magistral yolda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.

Yerli sakinlərə pəncərə və qapıları bağlamaq, havalandırma sistemlərini və kondisionerləri söndürmək tövsiyə olunub. Əsas dəmiryol stansiyası ilə Harburq rayonu arasında qatarların hərəkəti dayandırılıb.

Rus versiyası В районе порта Гамбурга произошел крупный пожар

