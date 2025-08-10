Haqqımızda

FT: Çin ABŞ ilə danışıqlarda HBM çipinə nəzarəti ləğv etməyə çalışır

FT: Çin ABŞ ilə danışıqlarda HBM çipinə nəzarəti ləğv etməyə çalışır Çin ABŞ ilə ticarət müqaviləsi danışıqlarında süni intellekt çiplərinin istehsalı üçün vacib komponent sayılan yüksək bant genişliyi yaddaşı (HBM) çiplərinə ixrac nəzarətinin asanlaşdırılmasını tələb edir.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 11:43
FT: Çin ABŞ ilə danışıqlarda HBM çipinə nəzarəti ləğv etməyə çalışır

Çin ABŞ ilə ticarət müqaviləsi danışıqlarında süni intellekt çiplərinin istehsalı üçün vacib komponent sayılan yüksək bant genişliyi yaddaşı (HBM) çiplərinə ixrac nəzarətinin asanlaşdırılmasını tələb edir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Financial Times” (FT) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Nəşr yazıb ki, ABŞ hökuməti "Nvidia"ya H20 çiplərini Çinə ixrac etmək üçün lisenziya verib. Bununla belə, mənbələri qeyd edirlər ki, Pekin çip ixracına nəzarət (HBM) ilə bağlı daha çox narahatdır, çünki onlar Çin şirkətlərinin, o cümlədən "Huawei"nin öz süni intellekt çiplərini inkişaf etdirmək imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.

FT-nin mənbəsinin sözlərinə görə, bu cür texnologiyaya ixrac nəzarəti əvvəlki ABŞ administrasiyası tərəfindən qoyulmuşdu və bunun Çinin süni intellekt çipləri istehsal etmək qabiliyyətini "nəzərəçarpacaq dərəcədə məhdudlaşdıracağı" qənaətinə gəlinmişdi:

"Sözügedən nəzarətlərin yumşaldılması "Huawei" və SMIC-ə hədiyyə olardı. Bu, Çinin ildə milyonlarla süni intellekt çipləri istehsal etməyə başlaması üçün qapıları aça bilər. Buna görə də Çin nəzarətin ləğvini istəyir. Bu, müzakirə mövzusu belə olmamalıdır".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FT: Китай добивается отмены контроля над чипами HBM в рамках переговоров с США

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi