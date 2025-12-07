İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Fransadakı tətil aksiyaları LVMH-nin alkoqol şirkətlərinin fəaliyyətini iflic edib

    Digər ölkələr
    07 dekabr, 2025
    04:19
    Fransadakı tətil aksiyaları LVMH-nin alkoqol şirkətlərinin fəaliyyətini iflic edib

    Fransada kütləvi tətil aksiyaları LVMH qrupuna daxil olan 26 spirtli içki istehsalçısının fəaliyyətini iflic edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli LCI telekanalı xəbər yayıb.

    Respublikanın şimal-şərqində yerləşən Şampan-Ardenn bölgəsində "Ruinart" və "Moët & Chandon" şirkətlərinin əməkdaşlarının 80%-i tətilə çıxıb.

    İşçilər LVMH rəhbərliyinin illik mükafatı ləğv etmək qərarına etiraz olaraq istehsalı dayandırıblar. Bu addım 1967-ci ildən – həmin ödənişin tətbiqindən bəri ilk dəfədir atılır. Həmkarlar ittifaqları hesab edir ki, mükafatın ləğvi əməkdaşların gəlirlərinin 10–15% azalmasına səbəb olacaq ki, bu da bir çoxları üçün büdcəyə ciddi zərbədir.

    Mükafatın ləğvi sektorda aşağı göstəricilərlə əlaqələndirilir – I rübdə göstəricilər 33% azalıb. 2024-cü ildə isə eniş 36% təşkil edib. Buna səbəb Çin Xalq Respublikasının fransız konyakının idxalına qoyduğu məhdudiyyətlər, həmçinin əsas ixrac bazarı olan ABŞ-də istehlakın azalmasıdır.

