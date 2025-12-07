Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Забастовки во Франции парализовали работу алкогольных компаний LVMH

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 03:39
    Массовые забастовки во Франции парализовали работу 26 компаний - производителей спиртных напитков, входящих в группу LVMH.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал LCI.

    В регионе Шампань-Арденны на северо-востоке республики бастовали 80% сотрудников Ruinart и Moët & Chandon.

    Сотрудники предприятий приостановили производство, протестуя против решения руководства LVMH отменить ежегодную премию - подобный шаг предпринят впервые с 1967 года, когда эта выплата была введена. Профсоюзы считают, что лишение премии приведет к снижению доходов сотрудников на 10–15%, что для многих станет серьезным ударом по бюджету.

    Решение об отмене премии обусловлено низкими показателями в секторе - в I квартале показатели отрасли упали на 33%. В 2024 году спад составил 36%. Причиной является ограничения на ввоз французского коньяка, установленные КНР, а также снижение потребления в Штатах, которые являются ведущим экспортным рынком.

    Fransadakı tətil aksiyaları LVMH-nin alkoqol şirkətlərinin fəaliyyətini iflic edib
