Забастовки во Франции парализовали работу алкогольных компаний LVMH

Массовые забастовки во Франции парализовали работу 26 компаний - производителей спиртных напитков, входящих в группу LVMH.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал LCI.

В регионе Шампань-Арденны на северо-востоке республики бастовали 80% сотрудников Ruinart и Moët & Chandon.

Сотрудники предприятий приостановили производство, протестуя против решения руководства LVMH отменить ежегодную премию - подобный шаг предпринят впервые с 1967 года, когда эта выплата была введена. Профсоюзы считают, что лишение премии приведет к снижению доходов сотрудников на 10–15%, что для многих станет серьезным ударом по бюджету.

Решение об отмене премии обусловлено низкими показателями в секторе - в I квартале показатели отрасли упали на 33%. В 2024 году спад составил 36%. Причиной является ограничения на ввоз французского коньяка, установленные КНР, а также снижение потребления в Штатах, которые являются ведущим экспортным рынком.