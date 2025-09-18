Fransada etirazlar davam edir, saxlanılanların və xəsarət alanların sayı artır - FOTOREPORTAJ
- 18 sentyabr, 2025
- 21:28
Fransanın paytaxtı Parisdə Fransada dövlət xərclərinin azaldılması planına etiraz əlaməti olaraq keçirilən aksiyalar davam edir.
"Report"un yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, "Nation" Meydanında çoxsaylı polis qüvvələri yerləşdirilib.
Meydanın bir hissəsi gözyaşardıcı qazla örtülüb.
Polis qüvvələri qara geyimli bir neçə yüz aksiya iştirakçısına qarşı gözyaşardıcı qaz və dəyənəkdən istifadə edir. Saxlanılanların və xəsarət alanların sayı artmaqda davam edir.
20:27