    Во Франции продолжаются протесты, число задержанных и пострадавших растет — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 21:40
    Во Франции продолжаются протесты, число задержанных и пострадавших растет — ФОТОРЕПОРТАЖ

    В столице Франции Париже продолжаются акции протеста против плана сокращения государственных расходов.

    Как сообщает местное бюро Report, на площади Нации (фр. Place de la Nation) дислоцировано большое количество полицейских.

    Правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ.

    Число задержанных и пострадавших продолжает расти.

