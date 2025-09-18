Во Франции продолжаются протесты, число задержанных и пострадавших растет — ФОТОРЕПОРТАЖ
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 21:40
В столице Франции Париже продолжаются акции протеста против плана сокращения государственных расходов.
Как сообщает местное бюро Report, на площади Нации (фр. Place de la Nation) дислоцировано большое количество полицейских.
Правоохранители применяют против демонстрантов слезоточивый газ.
Число задержанных и пострадавших продолжает расти.
Последние новости
23:00
Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликтаДругие страны
22:55
Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек - ОБНОВЛЕНО - 9Другие страны
22:53
Гави может пропустить месяц из-за операции на коленеФутбол
22:41
СБ ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и УкраинеДругие страны
22:28
"Карабах" объявил о переходе Рамиля ШейдаеваФутбол
22:16
Фото
Художница Зейнаб Бабаева: Надеюсь, выставка "Послы историй" поможет приюту GWARPКультура
22:10
Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повесткиВнешняя политика
22:05
Фото
В Вене отметили 140-летие Узеира Гаджибейли и День национальной музыки АзербайджанаKультурная политика
21:50
Фото