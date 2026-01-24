İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Əfqanıstanda üç gün ərzində yağan qar və leysan yağışlar 60-dan çox insanın həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 15:19
    Əfqanıstanda üç gün ərzində yağan qar və leysan yağışlar 60-dan çox insanın həyatına son qoyub

    Əfqanıstanda son üç gündə yağan qar və güclü yağışlar nəticəsində 61 nəfər həyatını itirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Əfqanıstanın Təbii Fəlakətlərlə Mübarizə Milli İdarəsi (ANDMA) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Son üç gündə qar və yağış səbəbindən yaranmış itki və dağıntılarla bağlı ilkin məlumatlara görə: 61 nəfər ölüb, 110 nəfər yaralanıb və 458 ev qismən və ya tamamilə dağılıb", - məlumatda bildirilir.

    ANDMA-nın dərc etdiyi xəritəyə əsasən, ölüm halları çərşənbə gündən cümə gününə qədər olan müddətdə, əsasən ölkənin mərkəzi və şimal vilayətlərində qeydə alınıb.

    В Афганистане снегопады и проливные дожди за три дня унесли жизни свыше 60 человек

    Son xəbərlər

    15:41

    İspaniya parlamentinin sədri: Bakıda müasir çağırışlarla mübarizə barədə açıq dialoq apardıq

    Xarici siyasət
    15:40

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:35

    "AnewZ" Azərbaycan və Vatikan arasında dinlərarası dialoq haqqında sənədli film hazırlayıb

    Xarici siyasət
    15:29

    "Liverpul"un müdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    Futbol
    15:27

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəniz nəqliyyatı ilə 3 milyon tona yaxın yük daşınıb

    Biznes
    15:20

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:19

    Əfqanıstanda üç gün ərzində yağan qar və leysan yağışlar 60-dan çox insanın həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    15:00

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    14:45

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı ilə 3 milyard dollarlıq yük daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti