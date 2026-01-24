Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Афганистане снегопады и проливные дожди за три дня унесли жизни свыше 60 человек

    • 24 января, 2026
    • 14:59
    В Афганистане снегопады и проливные дожди за три дня унесли жизни свыше 60 человек

    В Афганистане в результате снегопадов и проливных дождей за последние три дня скончался 61 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана (ANDMA) в соцсети X.

    "Предварительные данные о жертвах и разрушениях, вызванных снегопадом и дождем за последние три дня: 61 погибший, 110 раненых и 458 домов частично или полностью разрушены", - говорится в сообщении.

    Согласно карте, опубликованной ANDMA, жертвы были зафиксированы в период со среды по пятницу, главным образом в центральных и северных провинциях страны.

