В Афганистане снегопады и проливные дожди за три дня унесли жизни свыше 60 человек

В Афганистане в результате снегопадов и проливных дождей за последние три дня скончался 61 человек.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана (ANDMA) в соцсети X.

"Предварительные данные о жертвах и разрушениях, вызванных снегопадом и дождем за последние три дня: 61 погибший, 110 раненых и 458 домов частично или полностью разрушены", - говорится в сообщении.

Согласно карте, опубликованной ANDMA, жертвы были зафиксированы в период со среды по пятницу, главным образом в центральных и северных провинциях страны.