İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 18:31
    Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır

    Tayvana silah tədarükü Çin və ABŞ silahlı qüvvələri arasındakı təmaslara zərər vurur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çin Xalq Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Çjan Syaoqan bəyan edib.

    "Biz israr edirik ki, ABŞ Tayvanı silahlandırmaqla bağlı hərəkətlərini dərhal dayandırsın ki, iki ölkənin orduları arasında münasibətlərin inkişafına zərər dəyməsin", – deyə o, Müdafiə Nazirliyinin "WeChat" səhifəsində Vaşinqtonun adaya 330 milyon dollar məbləğində planlaşdırılan hərbi tədarükünü şərh edərkən vurğulayıb.

    Rəsmi nümayəndə xatırladıb ki, Tayvana silah satışı "vahid Çin" prinsipinin kobud şəkildə pozulması, ÇXR-in daxili işlərinə müdaxilə, onun suverenliyi və təhlükəsizlik maraqlarının pozulmasıdır. Syaoqan qeyd edib ki, Pekin bu tədarüklərdən son dərəcə narazıdır və onları Taybeydəki separatçı qüvvələrə yanlış siqnal kimi qiymətləndirir.

    Qeyd edək ki, ötən həftə ABŞ Dövlət Departamenti Tayvana F-16 qırıcıları, C-130 hərbi-nəqliyyat təyyarələri üçün ehtiyat hissələrinin ümumilikdə 330 milyon dollar dəyərində mümkün satışını təsdiqləyib.

    Tayvan Çin ABŞ silah
    Минобороны: США поставками оружия Тайваню подрывают отношения с Китаем
    China lodges representations with US over Taiwan arms sale

    Son xəbərlər

    18:52

    Bakı ilə Amsterdam arasında yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:46

    Paşinyan Qazaxıstana gedəcək

    Region
    18:45

    Avstraliya COP31-i Türkiyə ilə birgə keçirməkdən imtina edib

    COP29
    18:39

    Makron Ukraynanı dəstəkləyən koalisiya qüvvələrinin yerləşdirilməsinə başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:32

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    18:31

    Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır

    Digər ölkələr
    18:27

    Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilib

    Komanda
    18:20

    Avropa İttifaqının dövlət borcu və büdcə kəsiri artacaq

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti