Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır
- 17 noyabr, 2025
- 18:31
Tayvana silah tədarükü Çin və ABŞ silahlı qüvvələri arasındakı təmaslara zərər vurur.
"Report"un məlumatına görə, bunu Çin Xalq Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Çjan Syaoqan bəyan edib.
"Biz israr edirik ki, ABŞ Tayvanı silahlandırmaqla bağlı hərəkətlərini dərhal dayandırsın ki, iki ölkənin orduları arasında münasibətlərin inkişafına zərər dəyməsin", – deyə o, Müdafiə Nazirliyinin "WeChat" səhifəsində Vaşinqtonun adaya 330 milyon dollar məbləğində planlaşdırılan hərbi tədarükünü şərh edərkən vurğulayıb.
Rəsmi nümayəndə xatırladıb ki, Tayvana silah satışı "vahid Çin" prinsipinin kobud şəkildə pozulması, ÇXR-in daxili işlərinə müdaxilə, onun suverenliyi və təhlükəsizlik maraqlarının pozulmasıdır. Syaoqan qeyd edib ki, Pekin bu tədarüklərdən son dərəcə narazıdır və onları Taybeydəki separatçı qüvvələrə yanlış siqnal kimi qiymətləndirir.
Qeyd edək ki, ötən həftə ABŞ Dövlət Departamenti Tayvana F-16 qırıcıları, C-130 hərbi-nəqliyyat təyyarələri üçün ehtiyat hissələrinin ümumilikdə 330 milyon dollar dəyərində mümkün satışını təsdiqləyib.