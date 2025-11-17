Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 18:22
    Минобороны: США поставками оружия Тайваню подрывают отношения с Китаем

    Поставки американских вооружений Тайваню наносят ущерб контактам между вооруженными силами Китая и США.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

    "Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили свои возмутительные действия по вооружению Тайваня во избежание ущерба развитию отношений между армиями двух стран", - подчеркнул он на странице МО Китая в WeChat, комментируя запланированные военные поставки Вашингтона острову на сумму в $330 млн.

    Официальный представитель напомнил, что продажа оружия Тайваню - это "грубое нарушение принципа "одного Китая" и вмешательство во внутренние дела КНР, нарушение ее суверенитета и интересов безопасности. Сяоган отметил, что Пекин крайне недоволен этими поставками, которые рассматривает как ошибочный сигнал сепаратистским силам в Тайбэе.

    На прошлой неделе Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для американских истребителей F-16 и тайваньских IDF, а также военно-транспортных самолетов C-130 на общую сумму $330 млн. Остров получит эти комплектующие из американских запасов.

