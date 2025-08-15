Haqqımızda

Çin hakimiyyəti bir sıra onlayn resursu bağlayıb

Çin hakimiyyəti bir sıra onlayn resursu bağlayıb Çin səlahiyyətliləri ordu haqqında qeyri-qanuni məlumat dərc edən bir sıra onlayn resursları müəyyən edib.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 07:59
Çin hakimiyyəti bir sıra onlayn resursu bağlayıb

Çin səlahiyyətliləri ordu haqqında qeyri-qanuni məlumat dərc edən bir sıra onlayn resursları müəyyən edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Çinin Kiberməkan Administrasiyası məlumat yayıb.

Tənzimləyicinin paylanmış bəyanatında qeyd edilib ki, söhbət Çin sosial şəbəkələrində ictimaiyyəti çaşdıran, silahlı qüvvələrin imicinə xələl gətirən və cəmiyyətə mənfi təsir göstərən ayrı-ayrı səhifələrdən gedir.

Rəhbərlik zərərli məlumatları aradan qaldıraraq, onların yerləşdirildiyi hesabları bağlamaqla qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Власти Китая выявили ряд онлайн-ресурсов с незаконным контентом об армии

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Baş nazir İşiba: Yaponiya bir daha heç vaxt səhv etməyəcək
Baş nazir İşiba: Yaponiya bir daha heç vaxt səhv etməyəcək
15 avqust 2025 08:16
“HƏMAS” və müttəfiqləri Qəzza ilə bağlı onlara uyğun gələn təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdırlar
“HƏMAS” və müttəfiqləri Qəzza ilə bağlı onlara uyğun gələn təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdırlar
15 avqust 2025 06:51
Trampın iqtidara gəlişindən sonra təxminən 1,6 milyon miqrant ABŞ-yi tərk edib
Trampın iqtidara gəlişindən sonra təxminən 1,6 milyon miqrant ABŞ-yi tərk edib
15 avqust 2025 06:23
KİV: Lavrov və Darçiev Ankoric şəhərinə gəliblər
KİV: Lavrov və Darçiev Ankoric şəhərinə gəliblər
15 avqust 2025 05:39
Onlayn kazinoların təşkilatçısı Dubayda saxlanılaraq Çinə ekstradisiya edilib
Onlayn kazinoların təşkilatçısı Dubayda saxlanılaraq Çinə ekstradisiya edilib
15 avqust 2025 05:06
İsrail qırıcıları Livanın cənubunda 5 bölgəyə zərbələr endirib
İsrail qırıcıları Livanın cənubunda 5 bölgəyə zərbələr endirib
15 avqust 2025 04:40
Serbiyada keçirilən etiraz aksiyalarında 42 polis yaralanıb
Serbiyada keçirilən etiraz aksiyalarında 42 polis yaralanıb
15 avqust 2025 03:53
Herş: ABŞ Qəzzada qalan girovların yeri barədə məlumat alıb
Herş: ABŞ Qəzzada qalan girovların yeri barədə məlumat alıb
15 avqust 2025 03:20
KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır
KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır
15 avqust 2025 02:46
Bloomberg: Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb
Bloomberg: Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb
15 avqust 2025 02:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi