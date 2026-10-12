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    Çindən Azərbaycana gətirilən 8 mindən çox baytarlıq preparatı məhv edilib

    Sağlamlıq
    • 12 oktyabr, 2026
    • 17:04
    Çindən Azərbaycana gətirilən 8 mindən çox baytarlıq preparatı məhv edilib

    Çindən Azərbaycana gətirilən 8016 baytarlıq preparatı məhv edilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Belə ki, Çindən idxal edilən "Farmazin Tylo" əmtəə nişanlı baytarlıq preparatı məhsul partiyasından götürülmüş nümunələrdə pH göstəricisinin normativ texniki tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilib.

    Uyğunsuzluqla əlaqədar qanunvericiliyə müvafiq qərar qəbul edilərək, 5010 ədəd 50 ml-lik, 3006 ədəd 100 ml-lik məhsul məhv edilib.

    Çindən Azərbaycana gətirilən 8 mindən çox baytarlıq preparatı məhv edilib
    Çindən Azərbaycana gətirilən 8 mindən çox baytarlıq preparatı məhv edilib

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Çin Xalq Respublikası
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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