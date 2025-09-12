Böyük Britaniyanın yeni XİN başçısı ilk səfərini Ukraynaya edəcək
- 12 sentyabr, 2025
- 05:48
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper cümə günü Ukraynaya səfər etməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniya hökuməti öz saytında xəbər verib.
"Xarici işlər naziri kimi ilk bir neçə gündə Ukraynaya səfər etmək qərarına gəldim, çünki Ukraynanın təhlükəsizliyi Böyük Britaniyanın təhlükəsizliyi üçün vacibdir", - Kuper bildirib.
Xarici işlər naziri qeyd edib ki, London Ukraynaya enerji infrastrukturunun saxlanması və təmiri üçün 142 milyon funt sterlinq (192 milyon dollar) ayırıb.
Ukraynaya səfər keçən həftə xarici işlər naziri təyin edilən Kuperin ilk xaricə səfəri olacaq.
