Haqqımızda

Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketini hazırlayır

Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketini hazırlayır Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketini hazırlayır
Digər ölkələr
14 avqust 2025 02:03
Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketini hazırlayır

Böyük Britaniya artıq Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini hazırlamağa başlayıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə Birləşmiş Krallığın Baş naziri Kir Starmer Kiyevi dəstəkləyən "istəklilər koalisiyası"na daxil olan ölkələrin liderlərinə videobağlantı ilə müraciət edərkən bildirib.

"Həmkarlara xatırlatmaq vacibdir ki, biz həmçinin Rusiyaya təzyiqi xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsində sanksiyalar və lazım gələrsə, daha geniş tədbirlər vasitəsilə artırmağa hazırıq. Siz artıq bu tədbirlərin nəticəsini görə bilərsiniz və biz Böyük Britaniyada sərt sanksiyaların yeni paketini hazırlayırıq", - deyə baş nazir bildirib.

Daha əvvəl Aİ, ABŞ və Ukrayna liderləri Amerika Prezidenti Donald Trampın rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Alyaskada keçirəcəyi görüşə hazırlığı müzakirə ediblər.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin görüşdən sonra Ukraynadakı münaqişəyə son qoymağa razı olmayacağı təqdirdə, rəsmi Moskvaya qarşı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Премьер Британии сообщил о подготовке нового пакета санкций против России

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi