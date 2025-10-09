Bir neçə ölkənin XİN başçısı Parisdə Qəzza ilə bağlı sülh planını müzakirə edəcək
- 09 oktyabr, 2025
- 17:56
Bu gün Parisdə Avropa İttifaqının (Aİ) ali nümayəndəsi Kaya Kallas, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər və İordaniyanın xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə görüş keçiriləcək.
"Report"un Avropa bürosu ali nümayəndənin xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüş Fransanın xarici işlər naziri Jan Noel Barrotun dəvəti əsasında baş tutacaq.
Nazirlər əldə edilmiş razılaşmadan sonra Qəzzada müharibənin dayandırılması ilə bağlı ABŞ-nin sülh planının həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər.
