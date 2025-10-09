Париж собирает глав МИД ряда стран для обсуждения мирного плана США по Газе
- 09 октября, 2025
- 16:56
В Париже сегодня пройдет встреча с участием верховного представителя ЕС Каи Каллас, министров иностранных дел Германии, Испании, Италии, Великобритании, Турции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании по приглашению главы внешнеполитического ведомства Франции Жана-Ноэля Барро.
Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на службу верховного представителя, министры обсудят реализацию американского мирного плана по прекращению войны в Газе после достигнутого ранее соглашения.
