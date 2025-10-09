Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Париж собирает глав МИД ряда стран для обсуждения мирного плана США по Газе

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 16:56
    Париж собирает глав МИД ряда стран для обсуждения мирного плана США по Газе

    В Париже сегодня пройдет встреча с участием верховного представителя ЕС Каи Каллас, министров иностранных дел Германии, Испании, Италии, Великобритании, Турции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании по приглашению главы внешнеполитического ведомства Франции Жана-Ноэля Барро.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на службу верховного представителя, министры обсудят реализацию американского мирного плана по прекращению войны в Газе после достигнутого ранее соглашения.

    Евросоюз cектор Газа Кая Каллас Жан-Ноэль Барро

    Последние новости

    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    17:10
    Фото
    Видео

    В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    Лента новостей