Париж собирает глав МИД ряда стран для обсуждения мирного плана США по Газе

В Париже сегодня пройдет встреча с участием верховного представителя ЕС Каи Каллас, министров иностранных дел Германии, Испании, Италии, Великобритании, Турции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании по приглашению главы внешнеполитического ведомства Франции Жана-Ноэля Барро.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на службу верховного представителя, министры обсудят реализацию американского мирного плана по прекращению войны в Газе после достигнутого ранее соглашения.