Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edib
- 25 aprel, 2026
- 04:03
Vaşinqton Rusiya nefti və neft məhsulları üçün ABŞ-nin sanksiyaları rejimindən müvəqqəti istisnaların daha da uzadılması imkanını nəzərdən keçirmir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "Associated Press" agentliyi ilə söhbətində bildirib.
"Güman edirəm ki, yeni uzadılma olmayacaq. Hesab edirəm ki, [gəmilərə yüklənmiş və] dəniz marşrutlarında olan Rusiya nefti əhəmiyyətli dərəcədə tükənib", - o qeyd edib.
Bundan əlavə, Bessent qurum tərəfindən tankerlərin göyərtəsində olan İran neftinin satışını müvəqqəti olaraq qanuniləşdirə biləcək növbəti ümumi lisenziyanın buraxılması imkanını istisna edib.
"İranlılara münasibətdə [bu, baş verməyəcək]. Blokada rejimi qüvvədədir, oradan neft tədarük edilmir", - nazir vurğulayıb.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi martın 12-də qeyd olunan tarixədək gəmilərə yüklənmiş Rusiya mənşəli neft və neft məhsulları ilə əməliyyatları sanksiya məhdudiyyətlərindən çıxarıb. Aprelin 15-də Ağ Evdə keçirilən brifinq zamanı Bessent Vaşinqtonun açıq dənizdəki tankerlərdə olan Rusiya və İran neftinə münasibətdə sanksiya rejimindən istisnaları uzatmaq planlarının olmadığını bildirib. Buna baxmayaraq, aprelin 17-də ABŞ Maliyyə Nazirliyi aprelin 17-dək tankerlərə yüklənmiş Rusiya nefti və neft məhsullarının satışı, daşınması və boşaldılması üzrə əməliyyatların mayın 16-dək həyata keçirilməsinə icazə verən yeni lisenziya açıqlayıb.