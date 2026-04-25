    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 03:05
    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Вашингтон не рассматривает возможность дальнейшего продления временных исключений для российской нефти и нефтепродуктов из режима санкций США.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в беседе с агентством Associated Press.

    "Полагаю, что нового продления не последует. Считаю, что российская нефть, которая [была погружена на суда и] находилась на морских маршрутах, в значительной мере иссякла", - отметил он.

    Помимо этого, Бессент исключил возможность выпуска ведомством очередной генеральной лицензии, которая могла бы на время легализовать реализацию иранской нефти, находящейся на борту танкеров. "[Этого не произойдет] применительно к иранцам. Действует режим блокады, нефть оттуда не поставляется", - подчеркнул министр.

    Американский Минфин 12 марта вывел из-под санкционных ограничений операции с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения, которые были погружены на суда до указанной даты. Во время брифинга в Белом доме 15 апреля Бессент указал на отсутствие у Вашингтона планов по продлению исключений из санкционного режима в отношении российской и иранской нефти, пребывающей на танкерах в открытом море. Тем не менее 17 апреля Минфин США обнародовал новую лицензию, допускавшую до 16 мая проведение операций по реализации, транспортировке и разгрузке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 17 апреля.

    Антироссийские санкции Минфин США Скотт Бессент
    Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edib

    Последние новости

