Baş nazir: Ukrayna növbəti 2 ildə büdcənin 50 faizini ordunun silahlanmasına yönəltməyi planlaşdırır

Ukrayna hökuməti növbəti 2 il büdcəsinin 50 faizini ordunun silahlanmasına yönəltməyi planlaşdırır.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın yeni Baş naziri Yuliya Sviridrenko, Kiyevdə hökumətin yeni fəaliyyət istiqamətlərinin təqdimatında bildirib.
"Hökumətin prioritetləri bunlardır: müdafiə və təhlükəsizlik, Avropaya inteqrasiya, antikorrupsiya tədbirləri. Təkcə 2026-cı il üçün büdcədə müharibə üçün ayrılan vəsait 120 milyard ABŞ dolları olacaq. Bu, Ukrayna büdcəsində ayrılanlar və tərəfdaşlarımızın yardımları ilə birlikdədir.
Bundan başqa 2026-2027-ci illər üçün 37 milyard dollar makromaliyyə yardımının cəlb edilməsi də planlaşdırılır", - Baş nazir əlavə edib.