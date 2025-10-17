Avstraliya ordusunda "M113" zirehli transportyorların istifadəsi dayandırılıb
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 07:59
Avstraliya Müdafiə Qüvvələrinin "M113" zirehli transportyorlarından ibarət bölüyü təlim zamanı bir əsgərin ölümü ilə bağlı aparılan araşdırmaya görə xidmətdən çıxarılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Riçard Marlz bildirib.
Onun sözlərinə görə, "M113" zirehli transportyorlarından istifadə iki əsgərin yaralanması və bir əsgərin ölümü ilə nəticələnən qəzanın səbəbləri araşdırılana qədər dayandırılacaq:
"Nə baş verdiyini anlayana qədər bu, ağlabatan addımdır. Vaxt keçdikcə onlar hazırda istehsalda olan və 2027-ci ildə Avstraliya Ordusuna təhvil veriləcək yeni "Redback" döyüş maşınları ilə əvəzlənəcək. Bununla belə, M113 bütün keçid dövründə xidmətini davam etdirəcək".
Son xəbərlər
08:52
KİV: AK Rusiya aktivlərindən istifadə etməklə Kiyevə daha 25 milyard avro ayırmaq istəyirDigər ölkələr
08:47
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2025)Maliyyə
08:25
Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olubHadisə
08:09
Foto
Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
07:59
Avstraliya ordusunda "M113" zirehli transportyorların istifadəsi dayandırılıbDigər ölkələr
07:17
Yeni Zelandiya İrana qarşı sanksiyaları bərpa edibDigər ölkələr
06:06
Braziliya və ABŞ prezidentlərinin görüşü planlaşdırılırDigər ölkələr
05:43
Foto
ABŞ-də Azərbaycanın kəlağayı sənətinə həsr olunmuş tədbir baş tutubXarici siyasət
05:11
Foto