Haqqımızda

Andrey Sibiqa: Ukraynanın müstəqilliyi Avropanın təhlükəsizliyinin təməl daşıdır

Andrey Sibiqa: Ukraynanın müstəqilliyi Avropanın təhlükəsizliyinin təməl daşıdır Ukraynanın Müstəqillik Günü güclü bir xatırlatmadır: biz təkcə Ukraynanın sərhədlərini deyil, həm də qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizamı və ümumbəşəri insan dəyərlərini müdafiə edirik.
Digər ölkələr
24 avqust 2025 08:38
Andrey Sibiqa: Ukraynanın müstəqilliyi Avropanın təhlükəsizliyinin təməl daşıdır

Ukraynanın Müstəqillik Günü güclü bir xatırlatmadır: biz təkcə Ukraynanın sərhədlərini deyil, həm də qaydalara əsaslanan beynəlxalq nizamı və ümumbəşəri insan dəyərlərini müdafiə edirik.

"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" hesabında yazıb.

"Ukraynanın müstəqilliyi Avropanın təhlükəsizliyinin və dünya üzrə azadlığın gələcəyinin təməl daşıdır", - deyən XİN başçısı Ukraynaya dəstək olan tərəfdaş ölkələrə təşəkkür edib.

"Birliyimiz – həqiqət və ədalətin qalib gəlməsi üçün əsas şərtdir", - nazir qeyd edib.

Qeyd edək ki, avqustun 24-ü Ukraynanın Dövlət Müstəqilliyi Günüdür.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Андрей Сибига: Независимость Украины является краеугольным камнем безопасности Европы

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi