Haqqımızda

Almaniyanın XİN rəhbəri Ukraynanın atəşkəs olmadan danışıqlar aparmayacağını deyib

Almaniyanın XİN rəhbəri Ukraynanın atəşkəs olmadan danışıqlar aparmayacağını deyib ​​​​​​​Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadephul bildirib ki, danışıqlara başlamaq üçün ilkin şərt atəşkəsdir və Ukrayna bu şərti yerinə yetirmədən dialoqa başlamayacaq.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 11:01
Almaniyanın XİN rəhbəri Ukraynanın atəşkəs olmadan danışıqlar aparmayacağını deyib

Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadephul bildirib ki, danışıqlara başlamaq üçün ilkin şərt atəşkəsdir və Ukrayna bu şərti yerinə yetirmədən dialoqa başlamayacaq.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın ARD telekanalı məlumat yayıb.

Nazirin fikrincə, atəşkəs olmadan heç kim, xüsusən də Ukrayna danışıqlara başlamayacaq və sülh prosesində iştirak etməyəcək. O, iddia edib ki, birbaşa sülh danışıqları ideyası hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması planı ilə paralel getməlidir.

“Danışıqlarda mənasız heç nə yoxdur. Nəhayət, bu müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə aparılan hər bir söhbət müsbət haldırvə biz bu danışıqları dəstəkləyirik”, - Vadeful bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi