Almaniyanın XİN rəhbəri Ukraynanın atəşkəs olmadan danışıqlar aparmayacağını deyib

Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadephul bildirib ki, danışıqlara başlamaq üçün ilkin şərt atəşkəsdir və Ukrayna bu şərti yerinə yetirmədən dialoqa başlamayacaq.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın ARD telekanalı məlumat yayıb.
Nazirin fikrincə, atəşkəs olmadan heç kim, xüsusən də Ukrayna danışıqlara başlamayacaq və sülh prosesində iştirak etməyəcək. O, iddia edib ki, birbaşa sülh danışıqları ideyası hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması planı ilə paralel getməlidir.
“Danışıqlarda mənasız heç nə yoxdur. Nəhayət, bu müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə aparılan hər bir söhbət müsbət haldırvə biz bu danışıqları dəstəkləyirik”, - Vadeful bildirib.