Aİ və ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanəti hazırlayır

Avropa İttifaqı (Aİ) və ABŞ Ukrayna üçün konkret və lazımi təhlükəsizlik zəmanətləri hazırlayır.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antoniu Koşta “X” sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, Aİ və ABŞ birlikdə Ukrayna üçün konkret və zəruri təhlükəsizlik təminatlarını hazırlayacaq.
“Biz ABŞ ilə konkret təhlükəsizlik təminatları üzərində işləyəcəyik. Prezident (Ukrayna Prezidenti Volodimir - red.) Zelenski və ABŞ ilə birlikdə ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq üçün növbəti addımları hazırlayacağıq”, - Koşta qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Avropa Şurasının üzvləri ilə görüşdən dərhal sonra o, Zelenski ilə telefon danışığı aparıb. Söhbət zamanı Koşta Aİ-nin birliyini və Kiyevə sarsılmaz dəstəyini, həmçinin Rusiyaya qarşı təzyiqlərə sadiqliyini vurğulayıb.
Koşta həmçinin əlavə edib ki, Ukraynanın gələcəyi Aİ-yə üzvlüklə bağlıdır və bu, ölkə üçün firavanlıq və sabitliyi təmin edəcək.