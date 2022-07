Aİ Şurasının Prezidenti və İsrail Baş naziri arasında telefon danışığı olub

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və İsrailin Baş naziri Yair Lapid arasında telefon danışığı olub.

“Report” xəbər verir ki, bunu Ş.Mişel tviter səhifəsində yazıb.

“Biz ərzaq və enerji təhlükəsizliyi, regional sabitlik və Yaxın şərqdəki sülh prosesini müzakirə etdik. Bunlar siyasi dialoqumuzu dərinləşdirməyin açarıdır”, - o bildirib.