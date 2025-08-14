Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılması mümkünlüyü ilə bağlı spekulyasiyaları rədd edib

Haqqımızda

Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiya siyasətini dəyişməyəcək və yeni sanksiyalar vasitəsilə təzyiq göstərməyə davam edəcək.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 16:11
Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiya siyasətini dəyişməyəcək və yeni sanksiyalar vasitəsilə təzyiq göstərməyə davam edəcək.

“Report”un Avropa bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə jurnalistlərə Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Arianna Podesta bildirib.

Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası atəşkəsə nail olunacağı təqdirdə sanksiyaların yenidən nəzərdən keçirilə biləcəyi barədə şayiələri rədd edir.

"Avropa Rusiyaya təzyiqi qoruyub saxlayacaq. Biz artıq 18 sanksiya paketi qəbul etmişik və 19-cu paket üzərində işləyirik. Ümid edirik ki, gələn ay onu qəbul edə biləcəyik", - A.Podesta bildirib.

İngilis versiyası EU rejects speculation about possible easing of sanctions against Russia
Rus versiyası В ЕС отвергли спекуляции о возможном смягчении санкций против России

