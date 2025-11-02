İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ağ Ev Ali Məhkəmənin tarifləri ləğv edəcəyi təqdirdə ehtiyat planlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 20:37
    Ağ Ev Ali Məhkəmənin tarifləri ləğv edəcəyi təqdirdə ehtiyat planlar hazırlayır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası Ali Məhkəmənin Amerika liderinin tariflərini qanunsuz hesab edəcəyi təqdirdə ehtiyat planlar üzərində işləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    "Bizim ehtiyat planlarımız var və Prezidentin ticarət komandası bu planlar üzərində səylə çalışır, amma Ali Məhkəmənin sonda düzgün qərar verəcəyinə ümid edirik", - o deyib.

    Livitt qeyd edib ki, bu işin əhəmiyyəti şişirtmək mümkün deyil. "Prezident öz səlahiyyətlərindən istifadə etməlidir və ümid edirik ki, Ali Məhkəmə bu arqumenti dinləyəcək, keçmişdə dəfələrlə etdiyi kimi qanuna dürüst baxacaq və düzgün qərar verəcək. Bu, təkcə Prezident Tramp üçün deyil, həm də gələcək prezidentlər və onların administrasiyaları üçündür", - o əlavə edib.

    Ali Məhkəmə ABŞ administrasiyası tərəfindən tətbiq olunan çoxsaylı tariflərin qanuniliyini araşdırmaq üçün noyabrın 5-də dinləmə təyin edib. Təhqiqat bir qrup iş adamının ABŞ hökumətinə qarşı tariflərin qanunsuz olduğunu və şirkətlərinə zərər verdiyi iddiası ilə məhkəməyə müraciət etməsindən sonra başlayıb.

    Avqustun 29-da Kolumbiya Federal Dairəsinin Apellyasiya Məhkəməsi Trampın elan etdiyi rüsumların çoxunu tətbiq etmək üçün lazımi səlahiyyətə malik olmadığını açıqlayıb. Tramp administrasiyası sentyabrın 4-də Ali Məhkəməyə qərarın ləğv olunması ilə bağlı müraciət edib.

    Ağ Ev Donald Tramp tariflər
    Белый дом готовит запасные планы на случай отмены пошлин Верховным судом

    Son xəbərlər

    20:37

    Ağ Ev Ali Məhkəmənin tarifləri ləğv edəcəyi təqdirdə ehtiyat planlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    20:26

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    20:14

    Azərbaycan Basketbol Liqasının V turuna yekun vurulub

    Komanda
    20:09
    Video

    Ermənistanda avtobus qəzasında xəsarət alanların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    20:01

    Bessent: ABŞ Çinin nadir yeraltı metallardan asılılığını aradan qaldırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    19:34
    Foto

    "Art Weekend" çərçivəsində "Nə qədər kifayətdir?" adlı inklüziv rəqs tamaşası təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:33

    Ukrayna Almaniyadan "Patriot" zenit-raket sistemləri alıb

    Digər ölkələr
    19:29

    Nigeriya Prezidenti ABŞ lideri ilə xristianların qətllərinin müzakirəsinə hazırdır

    Digər ölkələr
    19:09

    Almaniya nüvə tullantıları anbarları üzərində uçuşa qadağa zonası yaradacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti