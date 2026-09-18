İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    AEBA: PUA Kursk AES-in soyutma qülləsini vurub

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:40
    AEBA: PUA Kursk AES-in soyutma qülləsini vurub

    Rusiyadakı Kursk atom elektrik stansiyasının (AES) fəaliyyətdə olan enerji blokunun soyutma qülləsinə sebtyabrın 17-si səhər saatlarında PUA zərbəsi endirilib.

    Bu barədə "Report" Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə anında reaktor bloku işlək vəziyyətdə olub, lakin onun iş rejimi dəyişməyib. Yanğın baş verməyib.

    "Nüvə obyektlərinə zərbələr qəbuledilməzdir", - AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi bildirib.

    O, həmçinin nüvə qəzası riskinin qarşısını almaq üçün yenidən maksimum hərbi təmkinliyə çağırıb.

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    МАГАТЭ: Беспилотник поразил градирню Курской АЭС

    Son xəbərlər

    02:47

    Süni intellektin səhvi ABŞ və Çin arasında hərbi münaqişəyə səbəb ola bilərdi

    Digər ölkələr
    02:11

    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp: ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    01:34

    "Bloomberg": ABŞ-nin avtomobil nəhəngləri Trampı Çin avtomobillərinin idxalını qadağan etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:11

    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Digər ölkələr
    01:04

    Bundesliqa: "Bavariya" 4-cü tur matçında "Union"u darmadağın edib

    Futbol
    00:59

    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Məktəb direktorlarının işə qəbul mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    23:52

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti