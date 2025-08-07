ABŞ əhalisi siyahıya alınacaq

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ticarət Nazirliyinə əhalinin siyahıyaalınmasına başlamağı tapşırıb.
“Report”un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri “Truth Social” sosial şəbəkəsində yazıb.
"Mən Ticarət Nazirliyimizə dərhal müasir faktlara, rəqəmlərə, 2024-cü il prezident seçkilərinin nəticələrinə və məlumatlarına əsaslanan yeni və yüksək dəqiqlikli əhalinin siyahıyaalınması işinə başlamağı tapşırdım. Ölkəmizdə miqrantlar siyahıalınmada nəzərə alınmayacaq", - o vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarda növbəti prezident seçkilərinin 2028-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılır.