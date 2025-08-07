Haqqımızda

ABŞ əhalisi siyahıya alınacaq

ABŞ əhalisi siyahıya alınacaq ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ticarət Nazirliyinə əhalinin siyahıyaalınmasına başlamağı tapşırıb.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 16:54
ABŞ əhalisi siyahıya alınacaq

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ticarət Nazirliyinə əhalinin siyahıyaalınmasına başlamağı tapşırıb.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri “Truth Social” sosial şəbəkəsində yazıb.

"Mən Ticarət Nazirliyimizə dərhal müasir faktlara, rəqəmlərə, 2024-cü il prezident seçkilərinin nəticələrinə və məlumatlarına əsaslanan yeni və yüksək dəqiqlikli əhalinin siyahıyaalınması işinə başlamağı tapşırdım. Ölkəmizdə miqrantlar siyahıalınmada nəzərə alınmayacaq", - o vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarda növbəti prezident seçkilərinin 2028-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент США поручил начать работу по переписи населения

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi